Apple vs Epic : Valve refuse de fournir des infos confidentielles à Apple

Au cours de son combat juridique avec Epic Games, Apple a demandé à Valve des informations confidentielles sur ses ventes notamment. Mais le groupe derrière Steam décline la requête.

Valve refuse les demandes d’Apple

Selon Apple, les données de Valve et de Steam sont cruciales pour créer un dossier complet et ainsi affronter Epic Games. Le fabricant veut notamment des documents montrant les ventes annuelles totales des jeux, les recettes publicitaires annuelles, les ventes annuelles de produits externes et les recettes et revenus annuels de Steam. Il y a eu également des demandes plus granulaires pour le nom de chaque jeu sur Steam, la période de disponibilité de chaque jeu et le prix de tous les jeux et achats intégrés.

Plus de 30 000 jeux étaient concernés par cette demande. Mais Apple a finalement décidé de ne pas se focaliser sur tout le catalogue, proposant à la place une liste avec 600 jeux. Mais qu’importe sachant que Valve a refusé.

Apple explique que Steam est le distributeur dominant de jeux sur PC et il se veut un concurrent direct de l’Epic Game Store. Par conséquent, toute information le concernant est importante au vu du procès en cours. Apple ajoute au passage que Valve devrait fournir les documents parce que Steam n’est pas disponible dans l’ensemble des pays. Le fabricant juge que cela « ne présente aucun risque de préjudice concurrentiel ».

Pour Valve, Apple est trop curieux dans son procès avec Epic Games

Valve estime qu’il a coopéré dans une mesure raisonnable, en fournissant des documents sur le partage des revenus, la concurrence avec Epic Games, les contrats de distribution de Steam et d’autres éléments. Mais le groupe juge qu’Apple est beaucoup trop curieux pour tout le reste et que cela doit rester des informations confidentielles.

D’autre part, Valve souligne que Steam n’est pas disponible sur mobile et que Fortnite n’est pas accessible depuis sa boutique. Le groupe pense aussi qu’Apple utilise d’une certaine façon ce procès avec Epic Games pour obtenir des informations confidentielles sur différents groupes. Pour son cas, Valve note qu’il ne pourrait même pas fournir à Apple tout ce qu’il demande, puisque beaucoup d’informations demandées ne sont pas conservées. L’éditeur de Steam demande donc à la justice à ce que les requêtes le concernant dans l’affaire Apple vs Epic Games soient abandonnées.