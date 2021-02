Une keynote Apple en mars est possible, mais pas le 16

Une rumeur a circulé cette semaine, évoquant une keynote Apple pour le 16 mars. Il serait notamment question de présenter un nouvel iPad avec un écran Mini-LED et les AirTags. Mais ce rendez-vous n’aura pas lieu.

Pas de keynote Apple le 16 mars

Mark Gurman, journaliste de Bloomberg avec de très bonnes sources, a indiqué sur Twitter que la date du 16 mars pour la supposée keynote d’Apple n’est pas bonne. Il écrit dans un autre tweet que le lancement des AirTags ne se fera pas le 16 mars.

Il est vrai qu’Apple a l’habitude de faire des annonces de produits en mars. Il y a parfois des keynotes selon la nature des produits. Une conférence le mois prochain est donc envisageable au vu des rumeurs qui circulent. Mais ce ne sera visiblement pas le 16 du mois.

Pour rappel, Apple a organisé une keynote au mois de mars en 2015, 2016, 2018 et 2019. Il n’y a pas eu de conférence à cette période en 2017 et 2020. Qui sait, peut-être que ce sera le retour en 2021. Si une telle keynote il y a, alors ce sera un événement en ligne, comme ce fut le cas à l’automne. Apple a organisé trois événements en ligne en septembre, octobre et novembre pour annoncer ses nouveaux produits.