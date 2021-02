Apple TV+ dévoile ses films et séries pour 2021

Apple a partagé les dates de sortie de ses films et séries qui seront disponibles tout au long de 2021 sur Apple TV+. Nous avons également le droit à une vidéo avec des images de certains programmes.

Le programme d’Apple TV pour 2021

Voici les films et séries d’Apple TV+ qui arriveront en 2021, avec leurs dates de sortie :

Comme nous pouvons le voir, quelques programmes ont une date bien définie. C’est un peu plus vague pour le reste. Mais comme on peut s’en douter, Apple en dira un peu plus au fil des mois.

Apple TV+ est disponible au prix de 4,99€/mois. Il y a un an offert pour tous ceux qui achètent un iPhone, iPad, Mac ou Apple TV. On peut aussi évoquer la présence du service de streaming dans Apple One, l’offre d’Apple à 14,95€/mois qui regroupe ses différents services.