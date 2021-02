Contrairement à Spotify, il n’y aura pas une version gratuite avec publicités sur Apple Music. Ceux qui veulent profiter du service de streaming musical d’Apple devront payer un abonnement, comme c’est le cas depuis le lancement en juin 2015.

Pas de version gratuite pour Apple Music

Elean Segal, le responsable de l’édition musicale chez Apple Music, a annoncé la nouvelle lors d’un rendez-vous avec les membres du parlement britannique, aux côtés de Spotify et d’Amazon. Il a fait savoir qu’Apple Music n’aura pas de version gratuite avec publicités parce qu’une telle formule ne permettrait pas de générer assez de revenus « pour prendre en charge un écosystème global sain ». Il a ajouté que « cela va aussi vraiment à l’encontre de nos valeurs fondamentales en matière de vie privée ».

Chez Spotify et Amazon, écouter de la musique sans payer est possible. Mais il y a de la publicité et l’expérience est limitée. Certaines fonctionnalités ne sont pas accessibles. Il faut prendre un abonnement pour tout débloquer. C’est ce qui se passe de base avec Apple Music et cela restera ainsi.

L’abonnement à Apple Music est à 9,99€/mois pour une personne. C’est 14,99€/mois pour un abonnement familial jusqu’à six personnes. Le prix tombe à 4,99€/mois pour les étudiants. Il est sinon possible de prendre Apple One dès 14,95€/mois avec Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage sur iCloud.