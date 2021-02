Steve Jobs aurait eu 66 ans aujourd’hui. Le cofondateur d’Apple est né le 24 février 1955. Tim Cook a décidé, comme chaque année, de rendre hommage à son prédécesseur et surtout ami.

Celebrating Steve on what would have been his 66th birthday. Especially in a year where so much kept us apart, technology brought us together in limitless ways. That’s a testament to Steve’s life and the legacy he left, which continue to inspire me every day. pic.twitter.com/4nluynVjFF

— Tim Cook (@tim_cook) February 24, 2021