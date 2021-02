Lisa Jackson, en charge de la stratégie « écolo » et sociale chez Apple en tant que Vice President of environment, policy, and social initiatives, aura bientôt un calendrier surchargé. La VP vient en effet d’être nommée au New Jersey Council on the Green Economy, soit un groupe de réflexion qui potassera sur les initiatives vertes de l’Etat américain.

Cette participation au New Jersey Council on the Green Economy est un peu un retour aux sources pour Jackson, puisque cette dernière a été membre du cabinet du New Jersey durant 3 ans (2006-2008) avant d’être promue chef de cabinet du gouverneur du New Jersey. Malgré la charge inhérente à ses nouvelles fonction, Lisa Jackson continuera d’occuper son poste de VP chez Apple. Depuis son arrivée chez le californien, Apple n’a cessé de mettre en avant sa politique énergétique « renouvelable ». Lisa Jackson a notamment fait « l’ouverture » de plusieurs keynotes.