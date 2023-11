Le Time vient de nommer Lisa Jackson, VP Environment, Policy and Social Initiatives d’Apple, comme l’un des personnes les plus influentes dans le monde en 2023 pour la défense de l’environnement. Arrivée chez Apple en 2013, cette ancienne conseillère de Clinton a rapidement été promue VP (Vice Presidente), et présente désormais régulièrement la séquence « environnement » des keynotes d’Apple. La progression de Jackson dans l’organigramme coïncide avec la volonté d’Apple de se présenter comme un GAFAM particulièrement soucieux de l’environnement.

Si la communication parfois caricaturale du groupe sur ce sujet peut flirter avec le greenwashing, force est de constater qu’Apple reste, et de loin, le géant de la tech le plus investit dans les pratiques « vertueuses » comme le recyclage, le recourt à des composants moins riches en terres rares, l’électrification de ses activités par ENR, sans oublier la charte « verte » que se doivent respecter les entreprises de sa supply chain. Apple publie aussi chaque année plusieurs rapports environnementaux permettant de faire le point sur les actions menées, les résultats obtenus mais aussi sur les points qui font encore défaut (comme les fournisseurs qui ne respectent pas la charte verte). Apple s’est aussi fixé comme objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2030.

La distinction du Times intervient dans un moment un peu sensible, Apple étant accusé par certaines associations écologiques européennes et par la commission européenne elle-même de tromper les utilisateurs sur le côté « vert » de ses produits, à l’instar de l’Apple Watch Series 9 présentée comme un produit « zéro carbone ».