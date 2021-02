Valve avait jugé la demande d’Apple trop indiscrète, mais la justice n’a pas eu autant d’égard : l’éditeur américain sera bien obligé de livrer à Apple les données relatives à 436 titres hébergés sur la plateforme Steam (prix, volume de ventes, etc.). Cette demande d’information s’inscrit bien évidemment dans le cadre de la bataille juridique féroce que se livrent Epic Games et Apple, le premier reprochant au second de verrouiller son App Store pour mieux imposer des taux de « taxes » élevés sur les achats (in-apps compris). Le juge en charge de l’affaire a précisé en outre qu’Apple avait littéralement mitraillé la cour de ce type de demandes, espérant sans doute que l’une d’entre elles finirait par être acceptée par des juges un peu lassés… Stratégie gagnante donc.

Rappelons que le procès entre Epic Games et Apple se tiendra au mois de mai prochain.