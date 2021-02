Facebook lance une nouvelle campagne publicitaire qui vient vanter la publicité ciblée. Le réseau social assure que c’est un point positif, notamment pour aider les petites entreprises. Cette campagne intervient peu de temps avant le lancement d’iOS 14.5 et de sa fonction d’anti-pistage.

« L’objectif est d’aider les gens à comprendre le rôle que les publicités personnalisées jouent pour les petites entreprises, pour leur capacité à se développer et à prospérer », explique Andrew Stirk, le responsable du marketing chez Facebook, dans une interview avec CNBC. Il ajoute que Facebook veut s’assurer que les petites entreprises soient au courant de ses outils publicitaires et « rendre cette expérience aussi positive que possible ».

Facebook va diffuser sa publicité Good Ideas Deserve To Be Found pendant 12 semaines. Elle sera présente sur Facebook et à la télévision aux États-Unis. Le réseau social espère que les utilisateurs vont aimer l’idée et donc approuver l’usage des publicités ciblées.

Facebook prépare le terrain avec la publicité ciblée avant iOS 14.5

Cette publicité est tout sauf anodine. Facebook prépare indirectement le terrain pour iOS 14.5. Cette version est actuellement disponible en bêta. Elle arrivera en version finale au début du printemps selon Apple. L’une de ses nouveautés permettra d’accepter ou refuser le suivi publicitaire par les applications. En cas de refus, Facebook (et les autres) devra s’engager à ne pas pister les utilisateurs. Cela va bien l’embêter pour faire de la publicité.

Facebook a beaucoup critiqué la position d’Apple sur ce point. La plateforme de Mark Zuckerberg a notamment publié des publicités dans les principaux journaux américains pour se défendre et critiquer Apple.