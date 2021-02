Il y a eu une publicité pour Apple TV+ dans le 19e arrondissement de Paris et celle-ci se veut « sauvage » selon François Dagnaud. Le maire de l’arrondissement n’a pas hésité à tacler le fabricant d’iPhone sur Twitter.

Une publicité « sauvage » pour Apple TV+ dérange à Paris

Comme on peut le lire, le maire critique cette publicité « sauvage » pour Apple TV+ et le programme Billie Eilish: The World’s Little Blurry. Elle était située sur le côté de la passerelle de la Moselle. Ce n’est plus le cas désormais, après la demande pour le retrait. « Je vous appelle à respecter la ville », indique le maire au sujet d’Apple.

Dîtes @apple, votre publicité par affichage sauvage est illégale, mais vous le savez puisqu’elle a déjà été enlevée. Nos agents de propreté ont bien d’autres choses à faire ! Je vous appelle à respecter la ville svp. pic.twitter.com/4OC0N8UNLa — François Dagnaud (@FrancoisDagnaud) February 25, 2021

Colombe Brossel, l’adjointe à la maire de Paris chargée de la propreté de l’espace public, du tri, de la réduction des déchets, du recyclage et du réemploi, a également réagi la publicité « sauvage » pour Apple TV+. Elle révèle qu’Apple va payer les frais de recouvrement. Il y aura également une amende « dont le montant n’est absolument pas dissuasif, hélas », explique-t-elle.

Bonjour. C’est fait (frais de recouvrement). Et avec un constat nous envoyons une amende mais dont le montant n’est absolument pas dissuasif, hélas. C’est pourquoi @Anne_Hidalgo demande au gouvernement la hausse importante de cette amende. Cdt — Colombe Brossel (@cbrossel) February 25, 2021

Concernant Billie Eilish: The World’s Little Blurry, le documentaire sera disponible le 26 février sur Apple TV+.