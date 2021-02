Surprise ! Square Enix vient d’annoncer non pas un mais DEUX jeux mobiles basés sur le lore de Final Fantasy 7 ! Final Fantasy VII The First Soldier est un battle royale qui se déroulera dans certains lieux clefs de Midgar. Cette confrontation multi-joueurs se déroulera avant les évènements du jeu de 97. Le trailer dévoile un niveau de réalisation largement au dessus de la moyenne des jeux du genre sur mobile. Très prometteur… si l’on est pas lassé de l’avalanche de battle royale. Final Fantasy VII The First Soldier sera disponible un peu plus tard dans l’année sur iOS et Android.

Le second titre, Final Fantasy VII Ever Crisis, se présente comme un patchwork de l’ensemble des éditions de Final Fantasy 7 (y compris la version modernisée sur PS4 et bientôt PS5). Les graphismes du jeu d’origine sont revus à la hausse, mais la claque intervient lors des combats, où les graphismes atteignent des niveaux insoupçonnés sur mobile. Final Fantasy VII Ever Crisis sortira en 2022 sur iOS et Android.