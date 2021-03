Apple a décidé de boucler février avec une vidéo tournée à l’iPhone 12 Pro pour célébrer le Black History Month (mois de l’histoire des Noirs). La vidéo, qui a pour nom Hometown, présente les villes natales de photographes noirs, dont Lawrence Agyei, Gabriella Angotti-Jones, Lauren Woods et Julien James.

Une vidéo d’Apple pour le Black History Month

Le cinéaste Philip Youmans a suivi les photographes afin de découvrir leurs villes natales avec eux. On retrouve Chicago, Los Angeles, Charlotte et Washington. Voici ce qu’Apple indique dans la description de sa vidéo pour le Black History Month :

En l’honneur du Black History Month, 32 des photographes noirs les plus visionnaires du pays nous montrent leurs villes natales. Phillip Youmans, le plus jeune réalisateur à avoir remporté le prix du Festival du film de Tribeca, suit un certain nombre de nos réalisateurs alors qu’ils célèbrent chacun l’expérience des Noirs, l’excellence des Noirs, l’amour et l’imagination.

Le Black History Month a lieu chaque année au mois de février. Apple a réalisé plusieurs choses en février en mettant notamment en avant des développeurs, chanteurs et autres artistes noirs sur ses services (Apple Music, App Store, Apple TV, etc). Le fabricant a également présenté une Apple Watch en édition limitée. Elle était verte et rouge, et avait le droit à un cadran spécifique.