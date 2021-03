Apple annonce une saison 2 pour Lettre à… (Dear…, en anglais), son docu-série disponible sur Apple TV+. Ce programme est une approche inventive des biographies des personnes influentes qui façonnent la culture et la société d’aujourd’hui en utilisant les lettres que les fans leur ont écrites.

Une saison 2 arrive pour Lettre à… sur Apple TV+

Il y aura 10 épisodes dans la saison 2 de Lettre à…, annonce Apple. Chaque épisode mettra en avant une personnalité. Le casting comprendra :

Viola Davis (actrice)

Selena Gomez (chanteuse/actrice)

Jane Fonda (actrice)

Ava DuVernay (distributrice de films/réalisatrice)

Billy Porter (chanteur/acteur)

André Leon Talley (journaliste)

Sandra Oh (actrice)

Laird Hamilton (surfeur)

Kareem Abdul-Jabbar (ex-joueur de basket/NBA)

La première saison, avec Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland, Big Bird et bien d’autres, est déjà disponible sur Apple TV+. La saison 2 du docu-série sera proposée sur Apple TV+ plus tard dans l’année. Il n’y a pas encore une date précise.

Il y a plusieurs annonces autour d’Apple TV+ ces dernières semaines. La dernière en date a été Dr. Brain, qui sera la première série coréenne sur le service de streaming d’Apple. Il y a également eu Calls, une série basée sur une création de Canal+, et Roar, une série qui misera sur les femmes.