Twitter a récemment annoncé Super Follows. Il s’agit d’un système pour permettre aux utilisateurs de poster des tweets payants. Le contenu est donc seulement accessible avec un abonnement, à l’instar de Patreon. Le réseau social fait savoir qu’il respectera la commission d’Apple avec sa nouvelle fonctionnalité.

Twitter respecte la commission d’Apple avec ses Super Follows

« Nous ne sommes pas là pour contourner les règles de la plateforme », a déclaré Kayvon Beykpour, le responsable produits de Twitter, dans une interview avec The Verge. Il poursuit :

Je pense à cela dans le contexte des Super Follows où nous développons cette couche qui n’existait pas auparavant — même si ces 10 dollars reviennent à 7 dollars à cause d’une commission de 30%, c’est quand même 7 dollars de plus qu’auparavant sur Twitter. Alors ne vous méprenez pas, j’aimerais que ce soit 9 dollars au lieu de 7. Mais au final, ce n’est pas quelque chose sur lequel nous avons une influence directe sur une plateforme. Ce n’est donc pas une priorité pour nous en ce moment. Notre objectif est de créer la meilleure expérience possible qui soit suffisamment bonne pour que les gens ne pensent pas à la réduction.

Twitter a donc un discours différent de Spotify et Epic Games. Pour le coup, eux (et d’autres) critiquent la commission d’Apple. Ils aimeraient être en mesure de proposer leur propre service de paiement pour les achats intégrés. Mais Apple n’autorise pas cette pratique. Cela a poussé Epic Games et Spotify à porter plainte contre Apple.