L’Apple Watch sauve des vies. Non, ce n’est pas le dernier slogan publicitaire d’Apple mais bien le simple constat d’une réalité factuelle : des dizaines de témoignages font état de situations dans lesquelles l’Apple Watch a permis de sauver la vie un individu (crise cardiaque, accident de la circulation, etc.). La belle histoire du jour concerne un certain William Rogers. Ce dernier est tombé dans la rivière gelée Salmon Falls River (New Hampshire) après que la glace a cédé sous ses pas.

Sans paniquer, William Rogers a évalué la situation et tenté de prendre une position lui permettant de ralentir sa noyade. Malheureusement, le poids des vêtements imbibés d’eau et la température glaciale laissaient entrevoir une issue fatale. William Rogers s’est alors souvenu qu’il avait une Apple Watch au poignet, ce qui lui a permis d’appeler le 911 via Siri : « Je leur ai dit que j’avais probablement 10 minutes avant que je ne sois plus capable de répondre ». Les pompiers sont intervenus dans les 5 minutes qui ont suivi l’appel, et William Rogers en sera finalement quitte pour un gros rhume. Une petite anecdote pour finir : William Rogers est professeur… de patin sur glace !