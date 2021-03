Wistron relance la production d'iPhone, après les émeutes en Inde

Le sous-traitant Wistron a relancé la production des iPhone dans son usine à Kolar en Inde avec 6 000 personnes sur place. Cette reprise intervient trois mois après les émeutes qui ont eu lieu sur place.

En décembre, des émeutes ont eu lieu à l’usine de Wistron en Inde et les employés ont saccagé le lieu. Des milliers de personnes ont assuré ne pas être totalement payées, et ce pendant plusieurs mois. Wistron aurait promis un salaire de 21 000 roupies indiennes par mois (235 euros) aux employés de l’usine de production d’iPhone. Mais dans les faits, les salaires ont été de 16 000 roupies indiennes (179 euros). C’est même tombé à 12 000 roupies indiennes (134 euros) ces derniers mois. Les employés assuraient également que le sous-traitant les forçait à faire des heures supplémentaires.

Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.

Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc

