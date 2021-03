Le premier modem 5G d’Apple arriverait dans les iPhone de 2023

Les iPhone de 2023 devraient être les modèles qui embarqueront le premier modem 5G d’Apple. Selon les analystes Blayne Curtis et Thomas O’Malley de la banque Barclays, les fournisseurs Broadcom et Qorvo devraient bénéficier de la situation.

Le Snapdragon X55 de Qualcomm dans les iPhone 12

Les iPhone 13 auraient le premier modem 5G d’Apple

En l’état, Apple utilise la puce Snapdragon X55 de Qualcomm dans ses iPhone 12. Les rumeurs indiquent que le fabricant utilisera le Snapdragon X60 dans les iPhone 13 cette année et le Snapdragon X65 dans les iPhone 14 en 2022. Une feuille de route avait évoqué un supposé Snapdragon X70 pour les iPhone 15 en 2023, mais la situation semble évoluer avec le propre modem 5G d’Apple à la place.

Apple aurait commencé à travailler sur son premier modem 5G l’année dernière, soit un an après le rachat de la branche modem d’Intel pour 1 milliard de dollars. L’intérêt pour Apple est d’avoir un contrôle total et proposer ses propres améliorations. C’est aussi un moyen de ne plus dépendre d’un partenaire comme Qualcomm. Un autre élément important à prendre en compte concerne les économies. Créer sa propre puce revient moins cher que l’acheter à un fournisseur (sur le long terme du moins).

Les iPhone 2023 devraient donc embarquer la première puce réseau d’Apple. Celui-ci sera probablement assemblé par TSMC, le sous-traitant qui assemble déjà les puces des iPhone et d’autres produits. Quant aux caractéristiques, les analystes évoquent le support de la 5G « classique » sous les 6 GHz et la 5G avec les ondes millimétriques. Mais ce n’est pas une surprise pour le coup.