Les Franciliens avec un iPhone XS, iPhone XS Max ou iPhone XR pourront bientôt profiter de la recharge de leur pass Navigo via NFC grâce à iOS 14.5. En effet, la mise à jour va débloquer cette fonctionnalité.

Les iPhone XS/XS Max/XR vont avoir la recharge NFC pour le pass Navigo

Il est d’ores et déjà possible de recharger son pass Navigo en le plaçant au dos de son iPhone. Le processus s’effectue à l’aide du NFC. Malheureusement, tous les iPhone ne sont pas compatibles. Les iPhone XS, iPhone XS Max ou iPhone XR font, étonnamment, partie des modèles exclus. Il n’y a aucun problème pour les modèles précédents et ceux qui leur ont succédé par contre.

La RATP et Ile-de-France Mobilités (IDFM) n’ont jamais expliqué pourquoi il y avait ce blocage avec les iPhone qui ont vu le jour en 2018. Mais la situation va évoluer, comme l’indique un message dans l’application :

Désolé, ce service requiert l’utilisation d’un iPhone 7 minimum sous iOS 13 ou versions ultérieures. Les iPhone XR, XS et XS Max sont compatibles à partir de la version iOS 14.5.

iOS 14.5 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs et testeurs publics. Apple a déjà dit que la version finale sera disponible au début du printemps. Mais il n’y a pas une date plus précise dans l’immédiat. On peut au passage se demander ce qu’iOS 14.5 peut bien contenir pour débloquer la situation.