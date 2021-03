Opensignal a analysé le débit 5G moyen des iPhone 12 et des smartphones Android avec son application. Le résultat est décevant pour Apple : l’iPhone 12 n’est même pas dans le top 25.

Les smartphones Android font mieux que l’iPhone 12 pour le débit 5G

L’analyse de débit 5G montre que 25 smartphones Android font mieux que l’iPhone 12. La première place est occupée par Samsung avec son Galaxy S21. Le débit moyen constaté aux États-Unis avec ce modèle est de 56 Mb/s. Il y a ensuite le Revvl de TCL avec 49,8 Mb/s et le OnePlus 8T+ avec 49,3 Mb/s. Une majorité (60%) du top 25 comprend des smartphones de Samsung.

Qu’en est-il des derniers smartphones d’Apple ? Les iPhone 12 Pro et Pro Max ont respectivement un débit moyen en 5G de 36,9 Mb/s et 36,2 Mb/s. C’est 29,6 Mb/s et 32,9 Mb/s pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini. En comparaison, le 25e smartphone (Android) du classement est le Velvet de LG avec 37,8 Mb/s en moyenne.

Comment expliquer cette différence pour le débit 5G entre les iPhone 12 et les smartphones 5G ? Ian Fogg, qui s’est occupé de l’étude, note que Samsung et les autres ont déjà de l’expérience avec le nouveau réseau. Il est donc possible que différentes optimisations de leur part, comme l’emplacement des puces réseau, permettent l’amélioration. Après tout, l’iPhone 12 est le premier iPhone 5G d’Apple. La situation devrait s’améliorer avec la puce Snapdragon X60 dans les iPhone 13.

D’autres résultats pour les iPhone 12 5G

En outre, l’étude révèle que le débit 5G est en moyenne 2,3 fois plus important pour les propriétaires avec un iPhone 12 par rapport aux zones 4G. Pour le coup, Apple fait mieux que la concurrence. C’est 1,7 fois mieux chez LG, 1,6 fois mieux chez Samsung et 1,4 fois mieux chez OnePlus et Google.

Aussi, les vitesses de téléchargement sur les iPhone 12 Pro sont en moyenne 36% plus rapides que les débits sur les iPad Pro cellulaires. Il est vrai que ces derniers se connectent en 4G et non 5G, donc le gain est assez logique.