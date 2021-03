Environnement : Apple vante ses 4,7 milliards de dollars de Green Bonds

Apple parle aujourd’hui de l’environnement et plus exactement de ses récents projets d’investissement dans le domaine de l’énergie renouvelable pour fournir une énergie propre tout en réduisant les émissions de carbone. Cela a été possible grâce à l’enveloppe levée de 4,7 milliards de dollars de Green Bonds (obligations vertes).

4,7 milliards de dollars de Green Bonds pour Apple

En 2020, Apple a financé, grâce à ses Green Bonds, 17 projets qui au total permettront d’éviter 921 000 tonnes métriques d’émissions de carbone par an, soit l’équivalent du retrait de la circulation de près de 200 000 véhicules. Les projets généreront 1,2 gigawatt d’énergie renouvelable à l’échelle mondiale. Apple a permis l’année dernière la production de plus de 350 mégawatts d’énergie renouvelable via des projets au Nevada, en Illinois, en Virginie et au Danemark.

Depuis l’accord sur le changement climatique conclu à Paris lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21) en 2015, Apple a investi le produit de trois émissions de Green Bonds pour soutenir les efforts mondiaux de réduction des émissions de carbone. Il y a eu 1,5 milliard de dollars en février 2016, 1 milliard de dollars en juin 2017 et 2,2 milliards de dollars en novembre 2019.

« Apple s’engage à protéger notre bien commun, la planète, en proposant des solutions qui soutiennent le développement des communautés dans lesquelles nous sommes implantés », a déclaré Lisa Jackson, la vice-présidente d’Apple chargée des initiatives environnementales et sociales. « Nous avons toutes et tous la responsabilité de faire ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre les effets du changement climatique. L’investissement de 4,7 milliards de dollars générés par la vente de nos Green Bonds constitue un des moteurs importants de ces efforts. Car enfin de compte, investir dans les énergies propres est positif pour l’activité économique ».

D’autres projets pour Apple

Outre les projets détaillés dans le rapport d’impact des Green Bonds d’Apple, l’entreprise a continué à financer de nouveaux projets dans divers domaines couvrant la conception et l’ingénierie à faible émission de carbone, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la réduction des émissions de carbone et la séquestration de carbone. Apple a déjà alloué plus de la moitié de ses dépenses totales en Green Bonds, soit 2,8 milliards de dollars, et continuera d’investir dans des projets visant à réduire les émissions de carbone.

En juillet dernier, l’entreprise a dévoilé son plan pour atteindre d’ici à 2030 la neutralité carbone à travers toute son organisation, incluant tout sa chaîne de fabrication et le cycle complet de vie de ses produits. Apple a déjà atteint la neutralité carbone de ses opérations dans le monde. Ce nouvel engagement garantit que d’ici à 2030, la fabrication des appareils Apple n’aura aucun impact sur l’environnement.