La pénurie de composants électronique touche de plein fouet le secteur de la high tech. Tous les fabricants seraient concernés, tous sauf Apple si l’on en croit un analyste de Samsung Securities. Dans le détail, cette affirmation n’est qu’en partie vraie : la production d’iPhone 12 serait en effet légèrement impactée par des pénuries de puces de gestion de l’alimentation et de LiDAR, mais les volumes concernés ne placeraient pas Cupertino dans la même situation – hautement sensible – que les fabricants Android.

En revanche, l’arrêt depuis plus d’un mois d’une usine Samsung pourrait avoir des retombées plus importantes. Cette usine située au Texas fabrique en effet des drivers d’écrans pour des écrans de smartphones, et notamment pour les écrans OLED des iPhone 12 et 12 Pro. Apple avait forcément de gros stocks de ce type de composants, mais un arrêt de plus d’un mois pourrait commencer à peser sur la production (notez le conditionnel). Les bonnes ventes actuelles de l’iPhone pourraient-elles subir un brutal coup d’arrêt ?