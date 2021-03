Abhilash Kumar, analyste « smartphone » chez Strategy Analytics, a sorti sa petite calculette pour établir les parts de marché respectives des fabricants de smartphones sur l’ensemble de l’année 2021. Première surprise, qui n’en est plus tout à fait une : Huawei disparait du top 5 désormais occupé par Samsung, Apple, Xiaomi, Vivo et OPPO ! Les parts de marché ne bougeraient pas en revanche pour Samsung et Apple, tous deux crédités respectivement de 20 et 16% de Pdm (comme en 2020). Derrière, la pression se fait plus forte : Xiaomi se placerait dans le sillon d’Apple avec 13% de Pdm (contre 11% pour 2020), tandis que Vivo et OPPO parviendraient à toucher la barre symbolique des 10%.

Huawei disparaitrait du top 5 en 2021, alors même que les ventes de smartphones devraient augmenter de plus de 6% cette année

Ainsi, la défection de Huawei ne signerait pas vraiment le reflux des marques chinoises… bien au contraire. Apple devra sans doute éviter les améliorations d’iPhone trop « incrémentales » s’il ne veut pas se faire dépasser par les 3 TGVs lancés à ses trousses.