Ron Okamoto, qui était le responsable des relations avec les développeurs depuis 2001 chez Apple, a quitté l’entreprise. Le cadre a pris sa retraite, rapporte Bloomberg. Il travaillait auparavant chez Adobe.

Départ du responsable des relations avec les développeurs chez Apple

C’est Steve Jobs qui a embauché Ron Okamoto il y a 20 ans maintenant. Le principal intéressé a contribué à superviser le processus et les politiques d’évaluation des applications, la distribution d’outils pour créer et vendre des applications, les forums et l’assistance technique aux développeurs, la conférence annuelle WWDC, les récompenses pour les développeurs et la communication avec les développeurs.

C’est Susan Prescott qui lui succède. C’est une cadre respectée chez Apple qui supervisait auparavant le marketing des applications d’Apple et qui est également responsable du marketing de l’éducation. Elle travaille chez Apple depuis 2003.

Ron Okamoto a beau être à la retraite, il va garder un certain lien avec Apple. En effet, il va témoigner au procès Apple vs Epic Games. Il parlera des politiques de l’App Store d’Apple, des outils de développement et des accords entre Apple et les développeurs tiers. Le procès débutera le 3 mai prochain. Epic Games estime qu’Apple a une position dominante en imposant son App Store pour distribuer des applications et son moyen de paiement pour acheter des applications ou faire des transactions au sein de ces dernières.