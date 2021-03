Procès Apple vs Epic : Tim Cook et les autres responsables témoigneront

Tim Cook, Craig Federighi, Phil Schiller et d’autres responsables d’Apple vont témoigner au procès face à Epic Games. Celui-ci doit débuter le 3 mai prochain si tout se passe comme prévu.

Tim Cook et les autres responsables d’Apple témoigneront en personne lors du procès face à Epic Games. Le patron d’Apple prendra la parole pendant une heure. Il devra ensuite répondre à des questions pendant une autre heure. Pour Craig Federighi (responsable d’iOS et macOS), ce sera deux heures pour la première partie et une heure pour la seconde. Phil Schiller, aux commandes de l’App Store, est celui qui va être le plus cuisiné avec un total de 11 heures.

Voici ce qu’Apple a indiqué aux médias américains concernant le procès à venir :

Nos responsables sont impatients de partager avec le tribunal l’impact très positif que l’App Store a eu sur l’innovation, les économies du monde entier et l’expérience client au cours des 12 dernières années. Nous sommes convaincus que l’affaire prouvera qu’Epic a délibérément violé son accord dans le seul but d’augmenter ses revenus, ce qui a entraîné son retrait de l’App Store. Ce faisant, Epic a contourné les dispositifs de sécurité de l’App Store d’une manière qui entraînerait une réduction de la concurrence et ferait courir un risque énorme à la vie privée et à la sécurité des données des consommateurs.

La liste des témoins d’Apple comprend également Matt Fischer (vice-président de l’App Store), Eric Friedman (responsable de l’ingénierie des fraudes, des algorithmes et des risques), Eric Gray (directeur du commerce et des paiements) et Mark Grimm (responsable du développement des jeux). Il y aura aussi des employés du marketing, des relations avec les développeurs et de domaines connexes.

Du côté d’Epic Games, Tim Sweeney (patron d’Epic Games) et Mark Rein (vice-président) seront présents au procès avec des employés. En outre, des cadres de Facebook, Microsoft et Nvidia participeront. Il y aura même des invités pour Apple avec Eddy Cue (responsable des services) et Scott Fortsall (ex-responsable d’iOS).