Une nouvelle photo de la vitre de l’iPhone 13 confirme que le smartphone aura une encoche plus petite. Les rumeurs avaient déjà évoqué cette réduction de la taille, et ce à plusieurs reprises.

Photo de l’encoche plus petite de l’iPhone 13

La photo de la vitre de l’iPhone 13 montrant l’encoche plus petite est partagée par MacRumors, qui l’a obtenue de la part du réparateur grec iRepair. On peut voir trois tailles : 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces. Cela confirme que la réduction se fera sur tous les modèles. C’est au passage un moyen de confirmer qu’Apple va bel et bien proposer un iPhone 13, malgré les mauvaises ventes de l’iPhone 12 mini.

Cette réduction de l’encoche sera possible grâce à une consolidation des composants utilisés pour Face ID. Apple va également changer l’emplacement de l’écouteur. Celui-ci ne sera plus entre les capteurs, mais tout en haut de la vitre. On peut presque parler d’une encoche… sur l’encoche.

Plus d’encoche en 2022 ?

Il se pourrait en tout cas que les iPhone 13 soient les derniers iPhone avec une encoche. En effet, Ming-Chi Kuo a récemment dévoilé qu’Apple devrait mettre un trou dans l’écran pour y placer le capteur photo frontal, et ce dès 2022 avec les iPhone 14. Plusieurs smartphones Android adoptent déjà ce format.

Concernant l’iPhone 13, la réduction de taille sur la partie supérieure ne devrait pas être la seule nouveauté. Apple devrait proposer un écran avec un affichage de 120 Hz (au moins sur les modèles Pro), la puce A15, du mieux pour les appareils photo et peut-être bien Touch ID sous l’écran.