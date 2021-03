iPhone 13 : encoche plus petite, écran 120 Hz et plus grosses batteries selon Kuo

Ming-Chi Kuo confirme plusieurs rumeurs et autres fuites qui circulent autour des iPhone 13. L’analyste, qui a souvent de bonnes informations, évoque notamment l’écran avec un affichage de 120 Hz, une encoche plus petite et de plus grosses batteries.

Des détails sur les iPhone 13

Quelques rumeurs avaient suggéré que l’affichage 120 Hz ferait ses débuts avec l’iPhone 12. Mais ce ne fut pas le cas. Apple aurait bien voulu le faire, mais le projet aurait été abandonné à cause de l’autonomie. En effet, elle fondait comme neige au soleil avec la 5G et l’affichage au niveau de l’écran. L’iPhone 13 aura la puce 5G Snapdragon X60, qui consomme moins d’énergie que la Snapdragon X55 des iPhone 12. De plus, Apple devrait utiliser la technologie LTPO pour l’écran. Elle aussi consomme moins d’énergie. Il est toutefois bon de noter que seuls les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max devraient en profiter.

Les iPhone 13 sont également annoncés pour avoir une encoche plus petite. Ils auraient également le droit à des batteries avec des capacités plus importantes que celles des iPhone 12. Ce serait possible grâce à l’espace gagné (notamment en intégrant le lecteur de carte SIM dans la carte mère). Pour le reste, les quatre modèles auraient tous un port Lightning.

En parallèle, Kuo annonce qu’Apple devrait proposer un nouvel iPhone SE en 2022 avec le support de la 5G.