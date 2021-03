Apple continue de mettre en avant l’iPhone 12 avec aujourd’hui une publicité pour le Ceramic Shield et donc la résistance. La réclame dure 30 secondes et a pour nom Fumble.

Nouvelle publicité pour l’iPhone 12 et le Ceramic Shield

La publicité montre une femme dans la rue qui passe un appel avec son iPhone 12 et celui-ci lui glisse des mains. Elle fait tout pour éviter que le smartphone tombe. Il se trouve que le téléphone finit au sol, malgré ses efforts. Mais il n’a aucun dégât particulier.

« iPhone 12 avec Ceramic Shield. Plus résistant que n’importe quel verre de smartphone. Détendez-vous, c’est l’iPhone », indique Apple dans la description de sa publicité. Pour information, la musique en fond est The Conference de Nitin Sawhney.

Les quatre modèles d’iPhone 12 ont le Ceramic Shield. Selon les dires d’Apple, cette nouvelle protection « représente la plus grande avancée en termes de durabilité pour l’iPhone ». Le groupe explique qu’il s’agit d’un verre renforcé avec des cristaux de nano-céramique qui améliorent considérablement la solidité et multiplient par quatre la résistance aux chutes. Il y a déjà eu des tests et, effectivement, la résistance est meilleure que sur les précédents iPhone.

Cette nouvelle publicité arrive peu de temps après celle dans une cuisine qui était du même genre. Apple montrait ici une résistance aux versements et aux éclaboussures.