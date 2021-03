20 ans de Mac OS X : Scott Forstall et Tony Fadell témoignent

Mac OS X fête ses 20 ans cette semaine et c’est l’occasion d’avoir des témoignages de Scott Forstall et Tony Fadell. Le premier a été l’ancien responsable d’iOS. Le second est le « père » de l’iPod.

Scott Forstall célèbre les 20 ans de Mac OS X

C’est via Twitter que Scott Forstall a décidé de célébrer les 20 ans de Mac OS X. « Joyeux 20e anniversaire Mac OS X ! Je me souviens encore du moment où nous t’avons nommé. Dans une petite pièce au [1 Infinite Loop]. Quand Steve a tracé un grand X sur le mur et a souri. Regarde tout le chemin que tu as parcouru depuis jeune guépard », a-t-il tweeté. Cheetah (guépard) était le nom de code du système d’exploitation paru en 2001.

Happy 20th Birthday Mac OS X! I still remember when we named you. In a small room in IL1. When Steve slashed a large X on the wall and smiled. Look at how far you’ve come from a young Cheetah. — Scott Forstall (@forstall) March 24, 2021

On peut souligner que cette intervention de Scott Forstall pour les 20 ans de Mac OS X est très rare. L’ancien cadre d’Apple, qui s’est reconverti en tant que producteur de comédies musicales, est très peu bavard publiquement. Il sera de retour dans quelques semaines au procès opposant Apple à Epic Games pour apporter son témoignage.

Le souvenir de Tony Fadell

Pour sa part, Tony Fadell note qu’il a pitché l’idée de l’iPod il y a 20 ans. « Par coïncidence, il y a 20 ans aujourd’hui, Stan Ng (marketing), Jeff Robbin (iTunes) et moi-même avons présenté à Steve Jobs le projet P68 Dulcimer. 8 mois plus tard, ce projet est devenu l’iPod. Apple a lancé son révolutionnaire OS X il y a 20 ans. Quel jour c’était ! », s’exclame le père de l’iPod. Il a également contribué à d’autres projets chez Apple. Mais le baladeur audio était réellement son produit.