Apple a été le groupe qui a fait le plus de rachats en matière d’entreprise d’intelligence artificielle, et ce depuis 2016. Selon le cabinet GlobalData, Apple a fait mieux qu’Accenture, Google, Microsoft et Facebook.

Apple domine pour les acquisitions de sociétés d’intelligence artificielle

Voici le détail des entreprises d’intelligence artificielle rachetées par Apple depuis 2016 :

2016 : Emotient, TuplejumpSoftware, Turi, FlybyMedia et Glimpse

2017 : LatticeData, Pop Up Archive, RealFace, Shazam, DeskConnect, SensoMotoric, Regaind

2018 : Asaii, Silk Labs et Spektral Aps

2019 : Drive.ai, Laserlike, PullString, Special Edge et LighthouseAI (pour ses brevets)

2020 : Inductiv, Subverse, Voysis, XNOR.AI et Vilynx

Il faut savoir que certains rachats ne sont pas dévoilés publiquement. Il se peut donc qu’Apple ait fait d’autres acquisitions. En attendant, il y en a 25 depuis 2016 pour ce qui est de l’intelligence artificielle.

Apple fait des acquisitions dans le monde de l’intelligence artificielle pour essentiellement améliorer Siri. Mais certaines concernent davantage l’Apple Car et le monde de l’automobile de manière plus générale. C’est le cas de Drive.ai, notamment.

Pour sa part, Tim Cook assure qu’Apple peut faire plusieurs rachats si c’est nécessaire. « Nous n’avons pas peur d’envisager des acquisitions de toute taille. L’accent est mis sur les petites entreprises innovantes qui complètent nos produits et contribuent à les faire progresser », a déclaré le patron d’Apple en février. Il a ajouté qu’Apple a mis la main sur près de 100 sociétés depuis les six dernières années.