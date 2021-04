On entend parler d’une nouvelle télécommande pour l’Apple TV au nom de code B519 qui se cache dans le code de tvOS 14.5 depuis plusieurs bêtas maintenant. Cela pouvait naturellement suggérer l’arrivée imminente d’une nouvelle Apple TV. Mais il se trouve que le modèle ne vient pas d’Apple.

En effet, la bêta 6 de tvOS 14.5 (qui est sortie hier) inclut une image de cette fameuse télécommande B519 pour l’Apple TV. Celle-ci dispose de plusieurs boutons, dont un pour accéder au programme TV. Cela peut surprendre sachant qu’Apple n’offre pas un service de télévision sur son boîtier. Le seul moyen d’y accéder est de passer par une application tierce.

À quoi correspond cette télécommande, découverte par 9to5Mac ? Il s’agit d’un modèle d’Universal Electronics qui est distribué aux opérateurs. Ces derniers peuvent la proposer à leurs clients pour qu’ils puissent regarder les chaînes de télévision depuis l’Apple TV via une application dédiée. Ce n’est en aucun cas une nouvelle télécommande d’Apple pour la future Apple TV.

Dans le même temps, le développeur Steve Mosser a découvert une nouvelle ligne de code dans la bêta 6 de tvOS 14.5. L’utilisateur est invité à « appuyer sur le bouton central ou la surface tactile pour continuer ». La télécommande fournie avec l’Apple TV dispose bien d’une surface tactile, mais pas d’un bouton central. Le modèle d’Universal Electronics en a un par contre.

More evidence of a new Apple TV remote in tvOS 15.4 beta 6? During setup it asks the user to “Press the center button or the touch surface to continue.” There is no center button on the current Apple TV Siri Remote… pic.twitter.com/sE0H9njpZl

— Steve Moser (@SteveMoser) March 31, 2021