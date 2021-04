Les propriétaires américains d‘iPhone ou iPad sont de sacrés dépensiers. Sur l’ensemble de l’année 2020, en moyenne, ces derniers ont en effet dépensé 138 dollars dans l‘App Store, soit une croissance des dépenses de 38% par rapport à 2029 ! Sensor Tower note qu’il s’agit là de la seconde plus grosse progression de dépenses pour l’App Store depuis les +42% de 2016. D’autres chiffres sont encore plus impressionnants : iOS et Android combinés, les utilisateurs du monde entier auraient acheté l’an dernier pour 111 milliards de dollars d’apps, in-apps et abonnements liés ! La catégorie des apps de « jeux » reste de loin la plus populaire.

Sans surprise, Sensor Tower estime que le confinement est la principale cause de cette boulimie d’apps, une tendance qui semble largement se confirmer sur le premier trimestre 2021. Ainsi, l’App Store et le Play Store enregistreraient un CA en progression de 40% sur le Q1.