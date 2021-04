Apple s’apprête à proposer de nouveaux coloris pour les coques MagSafe des iPhone 12. Une photo a dévoilé un aperçu des nouveaux accessoires. Elle vient du réseau social Weibo.

De nouveaux coloris printaniers pour les coques MagSafe des iPhone 12

La photo montre quatre nouveaux coloris pour les coques MagSafe des iPhone 12 : bleu nuit/violet, vert clair, bleu et beige. Mais il devrait en réalité exister un cinquième coloris pour le printemps. Il n’y a pour l’instant pas de détail au sujet ce modèle.

Apple a l’habitude de proposer de nouvelles coques pour iPhone et bracelets pour Apple Watch au printemps. On peut donc s’attendre à ce que la collection de 2021 arrive très bientôt. Il n’y a aucune date de sortie qui a fuité.

Il faut s’attendre à ce qu’Apple sorte ses nouveaux accessoires avec un simple communiqué de presse. Ce fut le cas les années passées et il n’y a pas de raison que cela change. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y aura pas de keynote en avril. Quelques bruits de couloirs évoquent une conférence en ligne pour notamment présenter de nouveaux iPad Pro et les AirTags. On attend également de nouveaux Mac, notamment un iMac Apple Silicon et un MacBook Pro Apple Silicon. Mais il est possible que la présentation se fasse le 7 juin prochain, lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2021.