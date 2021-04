Tim Cook a accordé une interview à la journaliste Kara Swisher pour notamment parler de l’anti-pistage d’iOS 14 et de Facebook. L’interview sera disponible lundi, mais un extrait est déjà disponible.

Tim Cook sur l’anti-pistage d’iOS 14 et Facebook

Kara Swisher a demandé à Tim Cook quelle était sa réponse aux remarques de Facebook qui qualifie Apple de crise existentielle pour son réseau social. « Tout ce que nous faisons, Kara, c’est donner à l’utilisateur le choix d’être suivi ou non. Et je pense que c’est difficile de plaider contre ça », a déclaré Tim Cook. Il ajoute être « choqué qu’il y ait eu à ce point une opposition ».

Facebook a déjà estimé que les changements d’Apple avec iOS 14.5, qui permettra aux utilisateurs de refuser le pistage par les applications, va avoir un impact sur ses revenus. La journaliste a questionné Tim Cook à ce sujet pour savoir ce qu’il en pensait. « Kara, je ne me focalise pas sur Facebook. Donc je ne sais pas », a-t-il dit.

Pour rappel, Mark Zuckerberg a plus ou moins retourné sa veste le mois dernier concernant l’anti-pistage d’iOS 14. « Il est possible que nous soyons même dans une position plus forte si les changements d’Apple encouragent davantage d’entreprises à faire plus de commerce sur nos plateformes en rendant plus difficile l’utilisation de leurs données afin de trouver les clients qui voudraient utiliser leurs produits en dehors de nos plateformes », a déclaré le PDG de Facebook.

D’autres sujets évoqués

Concernant l’interview, Tim Cook parlera plus longuement du conflit avec Facebook et avec l’application Parler. Aussi, il sera questionné sur… Tim Apple. Donald Trump l’avait appelé « Tim Apple » au lieu de Tim Cook lors d’un rendez-vous et il y a eu plusieurs blagues à ce sujet sur les réseaux sociaux, tout particulièrement Twitter. Même Tim Cook a changé son nom en « Tim Apple » sur Twitter pendant quelques jours, là encore pour la blague.