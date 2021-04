Google a publié une vidéo dans laquelle il compare l’iPhone à une banane, dans l’idée de pousser à passer sur un smartphone Pixel. C’est pour faire le rapprochement avec un fruit, puisqu’Apple = Pomme en anglais.

La vidéo débute avec la configuration de base, à savoir mettre la carte SIM dans son smartphone, allumer l’appareil et suivre quelques étapes. Viens alors le moment où il faut utiliser un câble pour connecter l’iPhone au Pixel. « Connectez le câble à votre ancien téléphone et laissez le Pixel prendre la main », indique Google. Il ajoute qu’il faut ne pas être inquiet et qu’il n’est pas possible de se manquer dans le transfert des « tant que vous savez comment connecter un câble ».

Vient alors le moment où les photos, contacts, réglages et d’autres éléments vont basculer de la banane… ou plus exactement l’iPhone vers le Pixel. Google propose à ce moment de la première un cours de karaté. Enfin, la vidéo indique qu’il reste quelques étapes supplémentaires pour boucler la configuration du smartphone sous Android.

L’un des objectifs de Google est d’attirer les utilisateurs avec un iPhone. Ce n’est pas sa première vidéo visant les utilisateurs Apple et on imagine bien que ce ne sera pas la dernière.