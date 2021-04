Apple vs Epic : le combat judiciaire en Australie est suspendu

Epic Games a poursuivi Apple dans plusieurs pays, dont en Australie, au sujet des pratiques anticoncurrentielles de l’App Store. Mais l’affaire australienne est pour l’instant en suspens après la décision d’un juge.

Une pause de trois mois pour le combat Apple/Epic en Australie

Le juge Justice Perram a ordonné à ce que le combat judiciaire entre Apple et Epic Games en Australie soit suspendu pendant trois mois. Il estime que le studio derrière Fortnite doit attaquer Apple aux États-Unis concernant la possible violation de la loi australienne. Ainsi, la juge américaine s’occuperait de l’affaire américaine et de l’affaire australienne en même temps. Si le groupe ne le fait pas dans un délai de trois mois, l’affaire sera définitivement suspendue en Australie.

Apple a d’abord critiqué le choix d’Epic Games. Celui-ci a attaqué le fabricant d’iPhone dans plusieurs pays avec à chaque fois les mêmes raisons. Apple a estimé que cela n’avait pas vraiment de sens et qu’un seul procès devrait avoir lieu (aux États-Unis en l’occurrence). Mais Epic Games ne compte pas lâcher l’affaire. Voici ce qu’a déclaré un porte-parole à Gizmodo :