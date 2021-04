Tim Cook l’assure : il n’est pas contre la publicité en ligne. Il demande seulement à ce que les utilisateurs aient le contrôle afin de respecter leur vie privée. iOS 14.5 va justement les aider avec une nouvelle option.

Tim Cook ne dit pas non à la publicité en ligne

Avec iOS 14.5, les utilisateurs pourront demander aux applications de ne pas les pister. Dans ce cas, les applications devront respecter l’engagement et ne pourront plus faire de la publicité ciblée. Cela ne signifie pas pour autant que les utilisateurs ne verront plus de la publicité. Mais celle-ci ne basera plus sur les goûts des utilisateurs.

Voici ce que déclare Tim Cook au Toronto Star concernant la publicité en ligne :

Nous ne sommes pas contre la publicité en ligne. Je pense que la publicité en ligne va prospérer dans n’importe quelle situation, car on passe de plus en plus de temps en ligne et de moins en moins devant la télévision linéaire. Et la publicité en ligne se portera bien dans n’importe quelle situation. La question est de savoir si nous autorisons la création de ce profil détaillé sans votre consentement.

Sans surprise, certaines entreprises préparent le terrain pour essayer de contourner le blocage d’iOS 14.5. Tim Cook montre que le comportement de ces entreprises n’était pas le bon dès le départ, puisqu’elles collectaient des données sans l’accord de l’utilisateur.

Tim Cook en profite pour répéter que la confidentialité est « un droit humain fondamental ». Il pense par ailleurs que les régulateurs dans le monde vont un jour ou l’autre s’inspirer des restrictions d’iOS 14.5 pour les appliquer un peu partout, qu’importe la plateforme.

À quand iOS 14.5 ?

Il n’y a pas encore une date de sortie précise pour la version finale d’iOS 14.5. Tim Cook a seulement évoqué une arrivée « dans quelques semaines ». Pour rappel, la première bêta a vu le jour au début du mois de février. C’est une très longue période de test pour une version intermédiaire d’iOS.