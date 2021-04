De nouvelles fuites montrent les coques MagSafe des iPhone 12 avec les nouveaux coloris pour le printemps. On peut voir qu’il y en a quatre. Les premières rumeurs avaient suggéré un cinquième coloris, mais il ne sera visiblement pas de la partie.

Les nouvelles photos et informations viennent d’un certain Tommy Boy. Il dévoile notamment les noms (anglais) de chaque coloris pour les nouvelles coques MagSafe des iPhone 12. Il y a Cantaloupe, Amethyst, Pistachio et Capri Blue. Le leaker dévoile aussi que la sortie se fera en avril. En effet, une étiquette « 04-2021 ». Ce serait donc une question de jours.

Color names for 2021 Spring cases: Pistachio, Capri Blue, Cantaloupe, Amethyst. — Tommy Boi (@TommyBo50387266) April 13, 2021

Siri a fait comprendre en début de journée qu’Apple va organiser une keynote le 20 avril, soit mardi prochain. Apple n’a pas encore confirmé cette date avec des invitations, mais si on part du principe que c’est la bonne, alors on peut se demander si le groupe présentera les nouvelles coques à ce rendez-vous. Sinon, le fabricant pourrait directement les annoncer sur son site via un simple communiqué de presse. C’est le scénario le plus probable en réalité.