Apple annoncera son nouvel iPad Pro avec un écran Mini-LED le 20 avril lors de la keynote. Mais avant l’annonce, il y a production de la tablette et celle-ci semble s’améliorer.

Du mieux pour la production de l’iPad Pro Mini-LED

Selon Digitimes, le fournisseur Ennostar a considérablement amélioré ses taux de rendement pour les écrans Mini-LED. Il devrait ainsi être en mesure d’augmenter la production pour l’iPad Pro, et ce dès la fin du mois.

Ce matin, Bloomberg a révélé que les fournisseurs d’Apple avaient des problèmes avec l’écran Mini-LED de l’iPad Pro. Certains ont même décidé de faire une pause pour mettre en place des améliorations au niveau de la chaîne de production. Cela semble mieux aller pour Ennostar. À voir si la situation est identique pour d’autres fournisseurs. Il faut l’espérer, sinon le stock risque d’être limité au lancement.

Apple proposera deux iPad Pro, à savoir un modèle de 11 pouces et un autre de 12,9 pouces. Seul le second aura un écran Mini-LED. Le premier conservera l’écran LCD. Les deux modèles auront cependant plusieurs points en commun, dont la puce A14X avec des performances similaires à la puce M1 des Mac et le support du Thunderbolt par le biais du port USB-C. Les deux tablettes devraient également proposer du mieux au niveau de la 5G pour permettre aux utilisateurs d’avoir de meilleurs débits (si le réseau de leur opérateur le permet).