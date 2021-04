Adobe continue de mettre à jour ses applications pour les Mac M1 (Apple Silicon) et c’est maintenant au tour de Premiere Rush. L’application prend pleinement en charge les derniers ordinateurs d’Apple en date.

Support natif des Mac M1 pour Adobe Premiere Rush

Pour le coup, Adobe n’entre pas dans les détails concernant la prise en charge des Mac M1 pour Premiere Rush. Nous ne savons pas si le gain de performances est important par rapport à la version précédente. L’éditeur était un peu plus bavard pour ses autres applications. Celles qui supportent déjà les Mac Apple Silicon sont Photoshop et Lightroom. Il y a également Premiere Pro, Audition et Illustrator en bêta pour l’instant.

Ce support natif des nouveaux Mac permet à Premier Rush de pleinement profiter des performances des ordinateurs. Le logiciel de montage vidéo s’appuyait auparavant sur Rosetta 2, la couche d’émulation d’Apple pour faire tourner les applications Intel.

En parallèle, Adobe propose une mise à jour de Premiere Rush sur iOS. Il est possible de toucher la timeline pour avoir le droit à un menu contextuel. Celui-ci permet notamment de diviser, dupliquer ou supprimer une portion de la vidéo. Aussi, la fonction « Réinitialiser » remet à zéro davantage d’éléments. C’est aussi le cas sur l’application Android.