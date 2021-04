Apple Music a envoyé une lettre aux artistes pour leur informer qu’il paie 1 centime pour chaque écoute de leurs musiques. Cela peut sembler peu, mais il faut savoir que c’est presque le double de Spotify. La lettre d’Apple, relayée par le Wall Street Journal, veut justement montrer aux artistes qu’ils sont mieux rémunérés sur sa plateforme.

1 centime pour chaque écoute sur Apple Music

Cette somme de 1 centime par écoute sur Apple Music est donc financièrement parlant mieux pour les artistes. Après, il est vrai que Spotify peut se défendre d’avoir beaucoup plus d’utilisateurs. Et par définition, cela représente potentiellement beaucoup plus d’écoutes.

Au dernier comptage officiel, Spotify compte 345 millions d’utilisateurs (155 millions avec un abonnement payant, 190 millions avec la formule gratuite financée par la publicité). Du côté d’Apple Music, la dernière donnée remonte à juin 2019 et il y avait 60 millions d’utilisateurs payants. Et puisque nous sommes dans les chiffres, on peut brièvement parler d’Amazon Music. La plateforme a annoncé l’année dernière qu’elle comptait 55 millions d’abonnés payants.

« Alors que la discussion sur les redevances de streaming se poursuit, nous pensons qu’il est important de partager nos valeurs », indique Apple dans sa lettre aux artistes. « Nous croyons qu’il faut payer chaque créateur au même taux, qu’une lecture a une valeur et que les créateurs ne devraient jamais avoir à payer pour présenter » de la musique dans un espace d’affichage de choix sur son service.

Il est bon de noter que les artistes ne touchent pas 1 centime pour chaque écoute sur Apple Music. La somme est divisée en plusieurs groupes : artistes, maisons de disque, producteurs, etc. Dans sa lettre, Apple précise verser 52% des revenus d’abonnement, soit 52 centimes de chaque dollar, aux maisons de disques. Spotify, qui génère des revenus à la fois grâce aux abonnements et à son offre gratuite financée par la publicité, dit verser les deux tiers de chaque dollar de revenus aux titulaires de droits, dont 75 à 80% aux labels. Cela se traduit par 50 à 53 centimes sur le dollar, selon les accords entre le service et les différents labels.