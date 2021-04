L’outil d’Apple pour étalonner la batterie des iPhone 11 sur iOS 14.5 semble bel et bien fonctionner. Plusieurs utilisateurs rapportent que l’état de leur batterie s’est amélioré depuis la mise à jour.

Plusieurs témoignages ont fleuri sur Twitter et Reddit. Apple avait prévenu qu’il fallait attendre un peu pour que l’étalonnage de la batterie des iPhone 11 se fasse avec iOS 14.5. Benjamin Mayo indique par exemple que son téléphone est passé de 86% à 90%. Un certain Guilherme rapporte qu’il a pu monter à 86% et même 87% depuis l’installation de la bêta 8 de la mise à jour. Sur Reddit, un utilisateur évoque un résultat encore plus intéressant. L’état de la batterie était à 90% auparavant. C’est maintenant 96%.

My phone has finished its battery calibration (part of iOS 14.5 for 11 series phones).

I went from 86% reported maximum capacity to 90%. So there’s that. pic.twitter.com/g5mttxbkiZ

— Benjamin Mayo (@bzamayo) April 11, 2021