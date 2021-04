De nouvelles photos montrent la différence entre l’encoche plus petite de l’iPhone 13 et celle de l’iPhone 12. Comme nous pouvons voir, il y a effectivement un gain de niveau de l’espace occupé.

Comparaison entre l’encoche de l’iPhone 13 et celle de l’iPhone 12

Les trous sur l’encoche plus petite confirment la présence de plusieurs capteurs. Ce n’est pas une surprise pour le coup, le prochain téléphone d’Apple aura toujours son système TrueDepth pour Face ID. Le vrai changement est l’encoche moins large. En revanche, celle-ci devrait être légèrement plus haute que le modèle actuel. Aussi, le haut-parleur va être situé sur la partie supérieure du smartphone, au lieu d’être dans l’encoche.

Il sera en tout cas intéressant de voir si Face ID dans l’iPhone 13 va connaître une évolution (plus rapide, angle plus important, etc). Quelques rumeurs indiquent aussi qu’Apple va proposer cette année Touch ID sous l’écran, en plus de la reconnaissance faciale. Ce type d’authentification serait sympathique en cette période de pandémie et de port de masques.

Au-delà de l’encoche plus petite, l’iPhone 13 devrait reprendre le design général de l’iPhone 12. Aussi, Apple compte proposer quatre modèles : un de 5,4 pouces, deux de 6,1 pouces et un de 6,7 pouces. Le modèle de 5,4 pouces devrait toutefois disparaître à compter de 2022 avec l’iPhone 14.