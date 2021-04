Apple a finalement décidé d’autoriser le retour de l’application de Parler, un réseau social conservateur américain, sur l’App Store. Il avait été retiré en janvier dernier à la suite de l’invasion du Capitole de Washington qui avait été programmé dessus et du manque de modération.

Dans une lettre Mike Lee (sénateur américain) et à Ken Buck (membre de la la Chambre des représentants des États-Unis), Apple annonce qu’il a validé le retour de l’application de Parler sur l’App Store. Le réseau social a fait le nécessaire, notamment en se mettant à la modération. Par conséquent, l’application est maintenant autorisée à tout moment. C’est à Parler d’appuyer sur le bouton pour la distribution sur l’App Store.

Apple a été le premier à retirer l’application de Parler en janvier dernier. Google a ensuite fait de même sur Android au niveau du Play Store. Amazon Web Services (AWS) a ensuite rejoint les deux groupes en coupant l’hébergement du réseau social. La plateforme a toutefois depuis revu le jour grâce à un autre hébergeur, et ce depuis quelques semaines.

Voici la lettre d’Apple adressée à Mike Lee et Ken Buck. Elle détaille le processus d’examen des applications sur l’App Store. Le dernier paragraphe se consacre à Parler et ce que nous avons indiqué ci-dessus :

On March 31, @SenMikeLee and I sent a letter demanding answers about why Apple removed Parler from the App Store.

🚨Today, we received a response: Parler will be reinstated on the App Store. Huge win for free speech. pic.twitter.com/FQBDSSSFGk

— Congressman Ken Buck (@RepKenBuck) April 19, 2021