Discord annonce du changement concernant les serveurs pour adultes : ils ne seront finalement pas bloqués sur iOS. Certains contenus seront toujours accessibles depuis l’application sur iPhone ou iPad.

Finalement, pas de blocage des serveurs pour adultes sur Discord iOS

Tout a commencé la semaine dernière quand Discord a annoncé complètement bloquer l’accès aux serveurs pour adultes depuis son application iOS. La messagerie n’avait pas expliqué au départ pourquoi les utilisateurs iOS étaient concernés et pas ceux sur les autres plateformes. Quelques jours plus tard, Discord a réagi et a fait comprendre que c’était à cause d’Apple et des règles de l’App Store. Malgré tout, la situation évolue.

Les utilisateurs avec un appareil iOS devront activer un réglage depuis Discord sur un ordinateur. Ce réglage leur permettra de voir les contenus pour adultes sur tous les supports. Il faudra toutefois que les utilisateurs aient au moins moins 18 ans. Les mineurs n’auront pas le moindre accès aux serveurs pour des raisons évidentes.

Malgré tout, certains contenus seront bloqués sur iOS pour les utilisateurs majeurs. Ce sera le cas des serveurs qui partagent exclusivement des contenus pornographiques. Mais pour les autres qui partagent de temps en temps ce type de fichiers, ce ne sera pas un problème.

La réaction de Discord

Voici ce que Discord a partagé à Gizmodo concernant son ajustement des règles :