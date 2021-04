C’est maintenant confirmé : le blocage de serveurs pour adultes sur Discord via l’application iOS est bien en rapport avec Apple. La messagerie a expliqué ce choix, après avoir été vague sur le sujet hier.

Hier, Discord indiquait que son application iOS allait se mettre à bloquer les serveurs pour adultes, même pour les utilisateurs majeurs. L’application de messagerie n’avait pas donné de détails, mais il semblait bien qu’Apple était la cause. En effet, le blocage va uniquement concerner l’application iOS et non l’application Android ou celle sur ordinateur.

Depuis, un porte-parole de Discord a indiqué à Mashable que le blocage de serveurs pour adultes sur son application iOS est un effort pour « se conformer aux politiques d’Apple ». Il faut comprendre par là qu’Apple a contacté Discord pour lui demander de faire le tri ou bien son application sera supprimée de l’App Store.

Tumblr a connu le même sort en 2018. Apple avait retiré de l’App Store l’application de la plateforme sociale pour la présence de contenus pour adultes. Et comme on sait, le fabricant d’iPhone aime bien avoir une vision familiale. Tumblr a donc retiré tout le contenu, ce qui a finalement provoqué sa chute.

D’ailleurs, Matthew Bischoff, un ex-employé de Tumblr, a critiqué le forcing d’Apple. « Lorsque nous nous sommes occupés de ce problème à Tumblr, j’ai dû travailler à plein temps pendant des semaines pour trouver des moyens incroyablement complexes d’apaiser les censeurs d’Apple. Cela se produisait chaque fois qu’ils trouvaient un blog sexy qu’ils n’aimaient pas. C’est absurde », a-t-il tweeté.

When we dealt with this at Tumblr, it became my full time jobs for weeks to find incredibly complex ways to appease Apple’s censors. This happened every time they found a sexy blog they didn’t like. It’s absurd.

— Matthew Bischoff (@mb) April 13, 2021