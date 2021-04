Tous les iPad Pro avec la puce M1 ne sont pas égaux, puisque des modèles ont 8 Go de RAM et d’autres ont 16 Go de RAM. Tout dépend de l’espace de stockage. Pour faire simple, les modèles qui ont le plus d’espace de stockage ont le plus de RAM.

8 ou 16 Go de RAM sur l’iPad Pro M1

Les iPad Pro M1 avec 8 Go de RAM sont ceux avec 128, 256 ou 512 Go d’espace de stockage. Les modèles avec 1 ou 2 To de stockage ont le droit à 16 Go de RAM. Ce gain va être intéressant pour ceux qui ont réellement besoin de ressources, notamment quand il s’agit de stocker des applications dans la mémoire vive pour éviter de les relancer à chaque fois.

Contrairement aux Mac M1, Apple ne semble pas proposer une option pour doubler la quantité de RAM. Si vous avez besoin de 16 Go, alors vous devrez privilégier les tablettes avec le plus gros stockage.

Apple proposera le nouvel iPad Pro à la commande le 30 avril. Mais il faudra attendre la seconde moitié de mai pour recevoir la tablette. Le résumé des nouveautés est à retrouver sur cet article. Aussi, voici les prix de chaque modèle :

— 11 pouces

128 Go : 899€ (Wi-Fi) / 1 069€ (Wi-Fi + 5G)

256 Go : 1 009€ (Wi-Fi) / 1 179€ (Wi-Fi + 5G)

512 Go : 1 229€ (Wi-Fi) / 1 399€ (Wi-Fi + 5G)

1 To : 1 669€ (Wi-Fi) / 1 839€ (Wi-Fi + 5G)

2 To : 2 109€ (Wi-Fi) / 2 279€ (Wi-Fi + 5G)

— 12,9 pouces