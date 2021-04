Nous connaissons désormais les prix en euros pour les nouveautés d’Apple, à savoir l’iMac M1, l’iPad Pro (2021), l’Apple TV 4K (2021) et l’AirTag. Seuls les prix en dollars avaient été communiqués pendant la keynote.

Prix de l’iMac M1

Apple liste trois modèles pour l’iMac M1. Les prix sont 1 449€, 1 669€ et 1 899€. Le premier a 7 cœurs au niveau de la puce graphique, contre 8 sur les deux autres. Aussi il n’y a pas de port Ethernet (sauf en option) et il y a seulement deux ports USB 4/Thunderbolt, là où les deux autres ont quatre ports, dont deux ports USB 3. Aussi, ces modèles ont le port Ethernet (1 Gb/s) par défaut, ainsi que tous les coloris.

Apple proposera des options quand les iMac M1 seront disponibles à l’achat, ce qui jouera sur le prix. Les utilisateurs pourront ainsi augmenter la RAM ou le stockage.

Prix de l’AirTag

Apple proposera l’AirTag au tarif de 35€ en France. Ce sera 119€ pour le pack de quatre.

Pride l’iPad Pro M1

D’abord pour le modèle de 11 pouces :

128 Go : 899€ (Wi-Fi) / 1 069€ (Wi-Fi + 5G)

256 Go : 1 009€ (Wi-Fi) / 1 179€ (Wi-Fi + 5G)

512 Go : 1 229€ (Wi-Fi) / 1 399€ (Wi-Fi + 5G)

1 To : 1 669€ (Wi-Fi) / 1 839€ (Wi-Fi + 5G)

2 To : 2 109€ (Wi-Fi) / 2 279€ (Wi-Fi + 5G)

Et le modèle 12,9 pouces :

128 Go : 1 219€ (Wi-Fi) / 1 389€ (Wi-Fi + 5G)

256 Go : 1 329€ (Wi-Fi) / 1 499€ (Wi-Fi + 5G)

512 Go : 1 549€ (Wi-Fi) / 1 719€ (Wi-Fi + 5G)

1 To : 1 989€ (Wi-Fi) / 2 159€ (Wi-Fi + 5G)

2 To : 2 429€ (Wi-Fi) / 2 599€ (Wi-Fi + 5G)

Prix de l’Apple TV 4K (2021)

Et enfin, la nouvelle Apple TV 4K. Le modèle 32 Go coûte 199€ et le modèle 64 Go est facturé 219€. Il est également possible d’acheter séparément la nouvelle télécommande si vous voulez l’utiliser avec une ancienne Apple TV. Son prix est de 65€.