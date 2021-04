Des informations complémentaires pour les AirTags sont disponibles, dont l’autonomie, le changement de pile et la résistance à l’eau. Il s’agit de bonnes nouvelles.

Quelques détails sur les AirTags

Chaque AirTag a une autonomie de plus d’un an selon les dires d’Apple. Que se passe-t-il à la fin ? Faut-il jeter sa balise et en acheter une autre ? Fort heureusement la réponse est non. En effet, chaque traqueur intègre une pile CR2032. Mieux : il est possible de la remplacer. Pas besoin d’aller en Apple Store pour faire le remplacement. Il suffira d’acheter une pile CR2032 et faire soi-même le remplacement, sans outil particulier. Un pack de cinq piles de ce type coûte à peine 4€ sur Amazon.

Aussi, les AirTags ont la résistance à l’eau IP67. « Tout va bien ! Votre AirTag résiste à l’eau », écrit Apple sur son site. Pour information les iPhone ont la même certification. L’AirTag peut donc être plongé dans l’eau jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes et il fonctionnera toujours après cela.

Apple a officialisé les AirTags ce soir lors de sa keynote. Le traqueur d’objet coûte 35 euros. Apple proposera aussi un pack de quatre au prix de 119 euros. Il sera possible de commander un modèle sur l’Apple Store en ligne le 23 avril, ce vendredi donc.