L’iMac M1, présenté hier par Apple à la keynote, dispose bien d’une prise jack. Mais celle-ci n’est plus à l’arrière, comme c’était le cas sur les précédents modèles. En effet, elle est désormais sur la tranche gauche. La raison ? La finesse de l’ordinateur.

La prise jack change de place sur l’iMac M1

L’épaisseur de l’iMac M1 est de 11,5 mm et le connecteur de la prise jack fait 14 mm. Impossible par conséquent de le mettre à l’arrière comme auparavant. Le seul choix possible était de le mettre sur la tranche. Apple a choisi celle de gauche.

Cette épaisseur a également eu un impact sur le port Ethernet. Celui-ci n’est plus sur l’ordinateur, mais au niveau d’un adaptateur secteur. C’est du moins le cas sur le modèle à partir de 1 669€. Celui de base, à 1 449€, n’embarque pas de port Ethernet. La connexion Internet se fait uniquement en Wi-Fi. Ce ne sera pas forcément un problème pour les familles. Mais ceux qui veulent de la stabilité et, surtout, du débit vont devoir privilégier le port Ethernet.

Apple commercialisera l’iMac M1 avec son écran de 24 pouces le 30 avril prochain. Il y a trois modèles avec différents prix : 1 449€, 1 669€ et 1 899€. Le prix augmentera selon les options prises, comme 16 Go de RAM et/ou davantage de stockage (jusqu’à 2 To).