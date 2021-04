[article initial daté du 23/04] L’affaire est encore trouble, mais on commence à y voir un peu plus clair. Et malheureusement, il semble bien que l’utilisateur d’un « ancien » Magic Keyboard ne soit pas le grand gagnant du jour. Ainsi, nos confrères iGen avaient cru déceler dans le documentation de l’iPad Pro 12,9 pouces (celle à destination des Apple Store), une petite note précisant que seule la nouvelle génération de Magic Keyboard pouvait fonctionner avec l’iPad Pro « M1 » 12,9 pouces.

Le support Apple aurait alors précisé à plusieurs personnes (dont un de nos lecteurs) que les anciens modèles de Magic Keyboard resteraient bien compatibles avec le nouvel iPad Pro 12,9 pouces. Malheureusement, ces « retours » pourraient avoir comme origine des salariés du support pas encore mis au parfum. Le site AppleInsider affirme en effet avoir contacté des sources « officielles » du support Apple qui lui auraient précisé cette fois que l’accessoire n’était plus compatible avec l’iPad Pro « M1 » 12,9 pouces, hormis bien sûr le nouveau modèle de Magic Keyboard dévoilé lors de la Keynote.

Ainsi donc, un demi millimètre de plus en épaisseur suffirait à rendre problématique la fermeture du Magic Keyboard… Cela ne nous semble cependant pas impossible au vu du calibrage « serré » et réellement millimétrique de l’accessoire.